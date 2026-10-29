Twelve games into the season and the Nashville Predators remain a bit unpredictable but competitive.
The Preds (4-3-5) opened a five-game homestand at Bridgestone Arena earlier this week with a 6-2 win over the Colorado Avalanche on Sunday — then suffered a 4-3 shootout loss against the New York Islanders on Tuesday.
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