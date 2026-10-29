Justus Annunen Nashville Predators v Boston Bruins

Pavel Zacha (No. 18) of the Boston Bruins takes a shot against Justus Annunen (No. 29) of the Nashville Predators during the second period at TD Garden on October 22, 2026, in Boston. 

 Photo: Getty Images/Maddie Meyer

Twelve games into the season and the Nashville Predators remain a bit unpredictable but competitive.

The Preds (4-3-5) opened a five-game homestand at Bridgestone Arena earlier this week with a 6-2 win over the Colorado Avalanche on Sunday — then suffered a 4-3 shootout loss against the New York Islanders on Tuesday.

Adam Wilsby Nashville Predators v Boston Bruins

Adam Wilsby (No. 2) of the Nashville Predators skates against Mason Lohrei of the Boston Bruins during the second period at TD Garden on Oct. 22, 2026, in Boston.