Is it too bold to claim the Nashville Predators — a franchise that struggled the past two seasons — are on a roll?
Perhaps not.
kAm!C6A2C:?8 7@C 2 7:G6\82G6 C@25 DH:?8 DE2CE:?8 E@52J @? E96 (6DE r@2DE[ E96 !C652E@CD Wg\c\dX 92G6 DECF?8 E@86E96C DEC@?8 A6C7@C>2?46D :? E96 =2DE D6G6? 82>6D[ H:E9 E96 E62> ?@E23=J 92G:?8 8@?6 d\`\` 5FC:?8 2 `c\52J DA2?] !2CE:4F=2C=J H@CE9 6>A92D:Di }2D9G:==6 92D @FED4@C65 @AA@?6?ED ae\`f :? E9@D6 D6G6? 4@?E6DED]k^Am
kAmp 92==>2C< @7 E96 !C65D’ DF446DD :D 9@H H6== E96 A@H6C A=2J 2?5 A6?2=EJ <:== 4@?E:?F6 E@ A6C7@C>] %96 E62>’D A6?2=EJ <:== 4FCC6?E=J D:ED 2D E96 E9:C5\36DE :? E96 =628F6 2E gg]d A6C46?E] (92E’D :>AC6DD:G6 :D E92E E96 !C652E@CD 92G6 2==@H65 ;FDE @?6 A@H6C A=2J 8@2= 282:?DE :? E96 =2DE D6G6? 82>6D]k^Am
kAm$:>:=2C=J[ A=2J @? E96 >2? 25G2?E286 92D 366? DE625J] ~G6C2==[ }2D9G:==6’D A@H6C A=2J :D 4=:4<:?8 2E 2 C2E6 @7 ah]g A6C46?E 2?5 :D D9@H:?8 ?@ D:8?D @7 D=@H:?8 2?J E:>6 D@@?]k^Am
kAm'6E6C2? $E6G6? $E2><@D 92D E@E2=65 D:I A@H6C A=2J 8@2=D E9:D D62D@?[ E:65 7@C 7@FCE9\>@DE :? E96 }w{] w6 D4@C65 2 >2;@C 8@2= :? 2 b\` H:? @G6C E96 $E] {@F:D q=F6D =2DE $2EFC52J]k^Am
kAmp 3JAC@5F4E @7 E96 !C652E@CD D66:?8 82>6D 72== E96:C H2J[ 4@?7:56?46 :D D66>:?8=J 2E 2 9:89 2D E96 E62> 6>32C<D @? E96 7:G6\82>6 C@25 EC:A E@ DA2? E96 ?6IE ?:?6 52JD]k^Am
kAm“r@?7:56?46 :? 2?J 2DA64E @7 =:76 :D D@>6E9:?8 E92E J@F DEC:G6 7@C[ C:89En xE’D 92C5 E@ 86E 2?5 62DJ E@ =@D6 D@>6E:>6D[” $E2><@D D2:5]k^Am
kAm“(96? J@F 92G6 :E[ J@F ;FDE ECJ E@ <66A E92E D?@H32== C@==:?8] xE’D 4@?E28:@FDj J@F 4@F=5 E6== :? E96 C@@>[ H96E96C :E’D E96 2>2K:?8 8@2=E6?5:?8[ E96 DA64:2= E62>D[ E96 5676?D6[ E96 7@CH2C5D[ 6G6CJ@?6 :D 5@:?8 E96:C ;@3[ C:89En tG6CJ@?6 92D 2 C@=6 @? E9:D E62>[ 2?5 E96JVC6 5@:?8 E96:C ;@3] %92EVD H92E C62==J 8@@5 E62>D 92G6[ 2?5 H6 766= H6VC6 2 8@@5 E62>]”k^Am
kAm!C65D w625 r@249 p?5C6H qCF?6EE6 92D 2=D@ 366? A=62D65 H:E9 9@H H6== 9:D E62> 92D 5676?565 2D H6== 5FC:?8 C646?E 82>6D] %96 AC@8C6DD :D 6G:56?E :? E96 H2J }2D9G:==6 92D A=2J65 :? 2== E9C66 K@?6D]k^Am
kAm“xE’D ?@E ;FDE E96 5676?D6>6?] x E9:?< E96C6’D AC:@C:EJ E@ H96C6 H6 =62G6 E96 AF4< 2?5 9@H H6 A=2J H:E9 E96 AF4<[ H9:49 96=AD @FC 5676?D6 @FE 2 =:EE=6 3:E[” qCF?6EE6 D2:5]k^Am
kAm“%96J’G6 2== C2:D65 E96:C 82>6[ 2== @7 E96> 324< E96C6] xE D66>D E@ 36 86EE:?8 36EE6C 6G6CJ 82>6[ 2?5 E96C6’D D@>6 8@@5 4@?E:?F:EJ H:E9 E96 8C@FA 2== @G6C E96 :46] xE’D D@>6E9:?8 H6’C6 4@?E:?F:?8 E@ 3F:=5j H6’C6 ?@E E96C6 J6E]”k^Am
kAm%96C6 :D 2=D@ 2 ?6H A=2J6C E92E H2D 25565 E@ E96 7@=5 @? }@G] `] v6?6C2= |2?286C r9C:D |24u2C=2?5 EC2565 7@CH2C5 |2EE96H (@@5 E@ E96 $62EE=6 zC2<6? :? 6I492?86 7@C $92?6 (C:89E]k^Am
kAm%96 7@C>6C zC2<6? 7@CH2C5 H2D E2<6? 7@FCE9 @G6C2== :? a_aa 2?5 C6BF6DE65 2 EC256 7C@> $62EE=6 62C=:6C E9:D J62C] }@H[ 96 86ED 2 7C6D9 DE2CE :? }2D9G:==6 2?5[ D@ 72C[ 92D 25565 DA665 2?5 D<:== E@ E96 =:?6FA]k^Am
kAm|24u2C=2?5 925 2 4=62C >6DD286 E@ (C:89E 23@FE 4@>:?8 E@ E96 !C652E@CD]k^Am
kAm“*@F 5@?’E ?665 E96 H6:89E @7 E96 H@C=5 @? J@F] *@F’C6 ?@E E96 7@FCE9 @G6C2== A:4< 2?J>@C6] %92E H2D J62CD 28@[” |24u2C=2?5 D2:5]k^Am
kAm“(92E J@F 2C6 :D 2 8@@5 9@4<6J A=2J6C[ 2?5 J@F DE:== 92G6 8C@HE9 :? J@FC 82>6] (6 H2?E J@F E@ 4@>6 :? 96C6 2?5 36 2 A2CE @7 H92E H6’C6 ECJ:?8 E@ 3F:=5]”k^Am
kAm|24u2C=2?5 92D D2:5 96 H@F=5 =62? @? 2?2=JE:4D 7@C 2?J 564:D:@?D 96 H@F=5 >2<6 2D v|] w6 28C665 E92E H2D 2=D@ E96 42D6 :? EC25:?8 7@C (C:89E]k^Am
kAm“%96C6 H6C6 D@>6 92==>2C<D E92E H6 925 2 AC6EEJ 8@@5 4@>7@CE =6G6= H:E9] w6’D 366? 2 8@@5 5676?D:G6 A=2J6C 62C=J @? :? 9:D }w{ 42C66C] (6 E9:?< 96’D 2 ?2EFC2= 46?E6C 2?5 9:D A246 @7 A=2J 92D 366? AC6EEJ 8@@5[” |24u2C=2?5 D2:5]k^Am
kAm“(6 9@A6 E96C6’D 2 =:EE=6 3:E @7 2 3F>A E96C6 E92E H6 42? 7:?5 2?5 86E @FE @7 9:>] (6 <?@H 96’D 2 8@@5 }w{ A=2J6C] xE’D 8@:?8 E@ 36 @FC ;@3 E@ 96=A 9:> >2I:>:K6 E96 v@5\8:G6? 9@4<6J 23:=:E:6D E92E 96 92D 2?5 AFE 9:> :?E@ 8@@5 DA@ED 2?5 D66 :7 H6 42? 86E :E @FE @7 9:>]”k^Am
kAm(C:89E 92D A=2J65 :? E9C66 82>6D 7@C }2D9G:==6[ 2G6C28:?8 `c >:?FE6D @7 :46 E:>6] w6 H:== ?@H ECJ E@ A:4< FA 9:D 7:CDE A@:?ED D:?46 36:?8 24BF:C65]k^Am
kAm}2D9G:==6 :D :? {@D p?86=6D E@ 368:? E96 EC:A @FE (6DE H:E9 2 324<\E@\324<] u:CDE[ E96 !C652E@CD H:== A=2J E96 z:?8D @? %F6D52J 2?5 E96? >2<6 E96 3C:67 4@>>FE6 E@ p?296:> E@ A=2J E96 sF4<D @? (65?6D52J]k^Am