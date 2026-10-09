The Nashville Predators (2-1-1) are now four games into the 2026-27 season, with the club preparing to conclude its first road trip against the Ottawa Senators on Saturday.

But before taking a train to the Canadian capitol, the Preds scratched and clawed to get their second win of the season Thursday night. It took power play goals from forwards Matthew Wood and Ryan O’Reilly to swing the momentum back in Nashville’s favor.