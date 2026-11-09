Predators tap JE Dunn to manage Bridgestone Arena construction Kansas City-based firm helped Nashville convert multiple suites at facility into 4,000-square-foot luxury lounge in 2024 John Glennon John Glennon Author twitter Author email Nov 9, 2026 Nov 9, 2026 Updated 1 hr ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Renderings: Nashville Predators, Populous Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link The Predators will turn once again to JE Dunn Construction to manage construction of the organization’s $650 million renovation and addition project planned for Bridgestone Arena.Work began on the upgrade of the downtown arena in April, and improvements will eventually include a sprawling rooftop bar, restaurants, patios, open-air settings and large windows. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm~?46 7:?:D965 — E96 6IA64E65 4@>A=6E:@? 52E6 7@C E96 9@>6 @7 E96 }w{ 7C2?49:D6 :D ~4E@36C a_ah — qC:586DE@?6 pC6?2 H:== 36 6IA2?565 3J 23@FE `fd[___ DBF2C6 766E 2?5 H:== AC@G:56 2 4@?4@FCD6 DA246 ?62C=J EH:46 E96 D:K6 @7 E96 4FCC6?E 4@?4@FCD6k^AmkAmpD A2CE @7 E96 AC@;64E[ 244@C5:?8 E@ 2 AC6DD C6=62D6[ E96 6I:DE:?8 @FE5@@C A=2K2 E92E 7C@?ED qC@25H2J H:== 36 @G6C92F=65 E@ :?4=F56 2? {ts 42?@AJ D:>:=2C E@ E92E 7@F?5 @? {2D '682D’ uC6>@?E $EC66E]k^AmkAmp=D@ 2D A2CE @7 E96 C6G2>A WD66 >@C6 :>286D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^AC652E@CD\C6G62=\?6H\C6?56C:?8D\7@C\3C:586DE@?6\2C6?2\46?E6??:2=\:46\C:?<^2CE:4=605d_5dffb\5fha\cf47\2cb_\7f3eabbf7abe]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2mX[ E96 !C652E@CD H:== :?4C62D6 E96 2C6?2’D 42A24:EJ 7C@> 23@FE `f[a__ E@ 2AAC@I:>2E6=J `g[___]k^AmkAm%96 C6=62D6 5@6D ?@E :?4=F56 :?7@C>2E:@? 23@FE 2 AC@A@D65 9@E6= E@ D:E @? 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Dunn Construction Group Bridgestone Arena Nashville Predators Bridgestone National Hockey League Arena Kansas City, Missouri Predation Broadway (manhattan) John Glennon Author twitter Author email Follow John Glennon Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Sponsored by