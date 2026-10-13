Heading into the 2026 season, nearly every major talking point about Vanderbilt football boiled down to some version of one key question: Can the Commodores win without Diego Pavia — or will they revert to being the same old Vandy?

Vanderbilt coach Clark Lea

Vanderbilt coach Clark Lea

After a 3-3 start that includes back-to-back losses to Georgia and Ole Miss by a combined 59 points, it’s fair to wonder how many wins are left on Vanderbilt’s schedule.