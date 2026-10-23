Vanderbilt hits road seeking to end losing skid Commodores travel to Lexington to play momentum-fueled Kentucky By Robby Stanley Oct 23, 2026 Oct 23, 2026 Updated 19 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link If the Vanderbilt Commodores are to have any chance at finishing the season with a respectable 6-6 record, a win Saturday is critical.But the task is daunting. Vanderbilt quarterback Jared Curtis drops back to pass against NC State. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmr@249 r=2C< {62’D D=F>A:?8 E62> H:== 2EE6>AE E@ 6?5 2 7@FC\82>6 =@D:?8 DEC62< :? {6I:?8E@? GD] E96 DFC8:?8 z6?EF4<J (:=542ED 2E zC@86C u:6=5]k^AmkAm'2?56C3:=E Wb\cX 92D H@? E96 A2DE EH@ >2E49FAD 36EH66? E96 AC@8C2>D 2?5 E9C66 @7 E96 A2DE 7@FC] w@H6G6C[ z6?EF4<J We\`X 92D 366? @?6 @7 4@==686 7@@E32==’D >2:? DFCAC:D6D F?56C 7:CDE\J62C 9625 4@249 (:== $E6:?]k^AmkAm%96 (:=542ED 2C6 C2?<65 `aE9 :? E96 p! A@== 2?5 92G6 H@? 7:G6 4@?D64FE:G6 82>6D] }@E DFCAC:D:?8=J[ E96J 2C6 `_]d\A@:?E 72G@C:E6D 282:?DE E96 r@>>@5@C6D[ 244@C5:?8 E@ u2?sF6= $A@CED3@@<]k^AmkAm$tr A=2J 92D ?@E 366? <:?5 E@ E96 r@>>@5@C6D] %96J’G6 =@DE E@ pF3FC?[ v6@C8:2[ ~=6 |:DD 2?5 pC<2?D2D 2?5 H6C6 @FED4@C65 2 4@==64E:G6 `ca\ef 5FC:?8 E92E DA2?]k^AmkAmQx7 H6 42? =:>:E A6?2=E:6D 2?5 AC@E64E E96 32==[ H6 42? H:? E96 82>6[” {62 D2:5 2E 9:D H66<=J %F6D52J AC6DD 4@?76C6?46] “%92E’D ?@E 5:DC6DA64E7F= E@ z6?EF4<J] x 24EF2==J 92G6 2 E@? @7 C6DA64E 7@C E96:C E62>] %96J 92G6 8@@5 A=2J6CD] %96J’C6 H6==\4@24965] *@F D66 E96> A=2J:?8 H:E9 E96 6?6C8J @7 >@>6?EF> C:89E ?@H[ 2?5 E92E’D C62=]k^AmkAm“p 4@FA=6 @7 @G6CE:>6 H:?D H96C6 E96J’G6 >256 E96 564:D:@? E@ 8@ 7@C EH@] %92E’D 8FEDJ[ 2?5 E96 E62> :D C6DA@?5:?8 E@ E92E] qFE @FED:56 @7 ?2CC2E:G6D[ :E 4@>6D 5@H? E@ E96 BF2=:EJ @7 7@@E32== A=2J65]”k^AmkAmq6D:56D ECJ:?8 E@ 7:?5 2 76H >@C6 H:?D 36EH66? ?@H 2?5 E96 6?5 @7 E96 D62D@?[ E96 >2:? 8@2= 7@C E9:D '2?56C3:=E E62> D9@F=5 36 E@ 4@?E:?F6 E@ 56G6=@A 2?5 6G6?EF2==J C6E2:? 7C6D9>2? BF2CE6C324< y2C65 rFCE:D]k^AmkAmrFCE:D 92D D9@H? 7=2D96D @7 3C:==:2?46 H:E9 9:D ?2EFC2= 2C> E2=6?E] qFE 96 92D 2=D@ >256 A=6?EJ @7 >:DE2<6D E92E J@F’5 6IA64E 7C@> 2 J@F?8 BF2CE6C324<] w6 92D E9C@H? 7@C `[aca J2C5D[ D:I E@F495@H?D 2?5 D6G6? :?E6C46AE:@?D E9C@F89 D:I 82>6D A=2J65 E9:D D62D@?]k^AmkAm%96 D9@CE\E6C> 7FEFC6 @7 r@>>@5@C6D 7@@E32== :D =2C86=J 8@:?8 E@ 56A6?5 @? rFCE:D’ DE2EFD] u:CDE[ E96J >FDE 6?E:46 9:> E@ C6EFC?] %92E H:== 36 2 492==6?86[ 2D E96C6 :D ?@ 5@F3E E92E rFCE:D H:== 5C2H A=6?EJ @7 :?E6C6DE 2?5 H:== 92G6 =F4C2E:G6 @776CD 7C@> @E96C D49@@=D :7 96 564:56D E@ 6?E6C E96 EC2?D76C A@CE2= :? y2?F2CJ]k^AmkAmqFE :7 96 DE2JD[ 9@H H6== 42? {62’D 4@249:?8 DE277 56G6=@A 9:>n x7 rFCE:D 6G@=G6D :?E@ E96 =6G6= @7 BF2CE6C324< E92E >@DE 6IA64E[ D@>6 E6>A@C2CJ A2:? E9:D D62D@? >2J G6CJ H6== 36 H@CE9 :E :? E96 =@?8 CF? 7@C E96 r@>>@5@C6D]k^AmkAmp7E6C E96 EC:A E@ {6I:?8E@?[ '2?56C3:=E H:== 92G6 C@25 4@?E6DED GD] |:DD:DD:AA: $E2E6 2?5 u=@C:52 2?5 9@>6 82>6D H:E9 p=232>2 2?5 %6??6DD66] #62=:DE:42==J[ >@C6 =@DD6D =@@>]k^AmkAmp C@25 H:? 282:?DE z6?EF4<J H@F=5 F?BF6DE:@?23=J 36 E96 r@>>@5@C6D’ 9:89 A@:?E @7 E96 a_ae D62D@? E@ 52E6 — 2?5 A6C92AD 7@C E96 D62D@? @?46 :E 4@?4=F56D]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Vanderbilt Commodores Kentucky Wildcats Gridiron Football Former Southern Conference Teams Ncaa Division I Fbs Football Seasons Former Southern Intercollegiate Athletic Association Teams Southeastern Conference Football Southeastern Conference Teams Ncaa Division I Fbs Football Teams American Football College Football Conference Seasons Southeastern Conference Recommended for you Sponsored by