Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Carnell Tate (left) of the Tennessee Titans makes a catch against Justin Walley (right) of the Indianapolis Colts during the third quarter of the game at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.

 Photo: Getty Images/Andy Lyons

Desperate for a win — and some respect — the Tennessee Titans scored 26 points in the second half to top the Indianapolis Colts, 26-20, at Lucas Oil Stadium on Sunday.

Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Amani Hooker of the Tennessee Titans intercepts a pass against the Indianapolis Colts during the first quarter at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.

The win ended a seven-game losing streak dating to last season and snapped an 11-game losing streak against AFC South opponents. The Titans improved to 1-5, marking the initial win for first-year Tennessee Head Coach Robert Saleh.

Cam Ward Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Cam Ward (No. 1) of the Tennessee Titans throws a pass against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.
Joe Slye Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Joey Slye of the Tennessee Titans kicks a field goal against the Indianapolis Colts during the fourth quarter at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.