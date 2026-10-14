JC Latham
Photo: Jessie Rogers

For a Tennessee Titans offense that is averaging a measly 11.6 points per game this season for a team that’s 0-5, it’s hard to find many positives.

Prior to the club’s 26-3 loss to the Houston Texans this past Sunday, the Titans offensive line was unquestionably the best part of the offense. But it’s now fair to question the legitimacy of that group after it was dominated by Houston’s defensive front.