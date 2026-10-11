Terrell Burgess Houston Texans v Tennessee Titans

Nico Collins (right) of the Houston Texans battles Terrell Burgess (left) of the Tennessee Titans during the second quarter of the game at Nissan Stadium on Oct. 11, 2026, in Nashville.

 Photo: Getty Image/Justin Ford

At some point, this historic run of futility for the Tennessee Titans surely must stop.

Right?

Robert Saleh Houston Texans v Tennessee Titans

Tennessee Titans Head Coach Robert Saleh looks on during the first quarter of the game against the Houston Texans at Nissan Stadium on Oct. 11, 2026 in Nashville.
Cam Ward Houston Texans v Tennessee Titans

Cam Ward (No. 1) of the Tennessee Titans passes during the fourth quarter of the game against the Houston Texans at Nissan Stadium on Oct. 11, 2026, in Nashville.