Alabama v Tennessee

DeSean Bishop (No. 18) of the Tennessee Volunteers rushes against the Alabama Crimson Tide during the first half at Neyland Stadium on Oct. 17, 2026 in Knoxville.

 Photo: Getty Images/Camden Hall

The Tennessee Volunteers had numerous opportunities to win their game against South Carolina this past Saturday.

But the Big Orange’s 27-24 loss to the Gamecocks put a damper on UT's hopes to participate in the 12-team College Football Playoff.