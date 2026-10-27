The Tennessee Volunteers had numerous opportunities to win their game against South Carolina this past Saturday.
But the Big Orange’s 27-24 loss to the Gamecocks put a damper on UT's hopes to participate in the 12-team College Football Playoff.
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