Ideally, the Tennessee Titans securing their first win of the season against the Indianapolis Colts this past Sunday would have quieted the negative, extraneous noise that has become common with the franchise.
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