Tennessee Volunteers Head Coach Josh Heupel knows what it’s like to capture a signature win against the Alabama Crimson Tide.

Josh Heupel 2025 Liberty Mutual Music City Bowl - Tennessee v Illinois

Tennessee head coach Josh Heupel looks on prior to the Music City Bowl against the Illinois Fighting Illini at Nissan Stadium on Dec. 30, 2025, in Nashville.

Most Tennessee fans will never forget where they were or who they were with when the Big Orange took down Nick Saban and Alabama in an epic 2022 Neyland Stadium battle that ended in a 52-49 win on a walk-off Chase McGrath field goal.