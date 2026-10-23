Carnell Tate Philadelphia Eagles v Tennessee Titans

Carnell Tate of the Tennessee Titans looks on during the first half of the game against the Philadelphia Eagles at Nissan Stadium on Sept. 20, 2026, in Nashville.

 Photo: Getty Images/Johnnie Izquierdo

More than one third of the regular season is in the books for the Tennessee Titans, who are off to a 1-5 start through six games.

There’s been some good, lots of bad and some in between.