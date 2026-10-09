Carnell Tate Philadelphia Eagles v Tennessee Titans

Carnell Tate of the Tennessee Titans looks on during the first half of the game against the Philadelphia Eagles at Nissan Stadium on Sept. 20, 2026, in Nashville.

 Photo: Getty Images/Johnnie Izquierdo

In a season where positive developments have been difficult to come by, the Titans offense may have finally provided a ray of hope.

Carnell Tate, whom Tennessee selected with the fourth overall pick in the 2026 NFL Draft, seems to be finding his stride. He had the best day of his young career in a 24-18 loss to the Baltimore Ravens this past Sunday, catching nine passes for 145 yards on 12 targets.