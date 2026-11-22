As poorly as the Titans played Sunday in Dallas, they actually threatened to make the game entertaining on a couple occasions in the second half.
It’s just that the defense was never able to get a stop in Tennessee’s 51-30 loss.
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