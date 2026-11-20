The top-seeded team in Major League Soccer after a record-setting regular season, Nashville SC opens postseason play Sunday at 3 p.m. CT at Geodis Park (FS1/Apple TV).
The Boys in Gold (23-8-3) learned Thursday night that their first playoff opponent will be ninth seed FC Cincinnati (13-12-10), which went on the road to defeat eighth-seeded Orlando City SC 3-1 in a wildcard game.
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