Titans' defense lines up against Jaguars

Titans' defense lines up against Jaguars

 Photo: Jessie Rogers

In choosing to deal all-pro defensive tackle Jeffery Simmons and safety Amani Hooker at the NFL trade deadline, the Titans made a calculated decision.

Those moves, which gained a pair of first-round picks as well as a second-round selection, may well aid the Titans in the future.