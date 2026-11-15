In choosing to deal all-pro defensive tackle Jeffery Simmons and safety Amani Hooker at the NFL trade deadline, the Titans made a calculated decision.
Those moves, which gained a pair of first-round picks as well as a second-round selection, may well aid the Titans in the future.
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