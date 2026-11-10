Carnell Tate vs. Brown

Tennessee's Carnell Tate (No. 14) battles the Cleveland Brown defense after a reception.

 Photo: Jessie Rogers/Tennessee Titans

There’s plenty to like about Titans wide receiver Carnell Tate’s game heading into the second half of his rookie season.

The No. 4 overall selection of the 2026 draft ranks third among first-year wideouts in receptions (34), third in receiving yards (413) and second in contested catches (eight) — despite playing two fewer games than many of his peers.