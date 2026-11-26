By almost every measurement, Cam Ward and the Titans’ offense have made significant strides over the past few weeks.
Ward has thrown for nearly 1,000 yards in the team’s last four contests combined, posting a quarterback rating of 95.7 while guiding Tennessee to an average of 28.3 points per game — more than double the Titans' average production for the first six outings (13.0 points per contest).
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