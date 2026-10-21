After several months of debate, a Metro councilmember has withdrawn a bill to ban vehicles from turning right on red at nearly 60 Nashville intersections.
However, the Nashville Department of Transportation and Multimodal Infrastructure (NDOT) will implement the ban at 14 intersections over the next two weeks.
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