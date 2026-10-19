Over the next several weeks, Tennesseans will head the polls to elect the state’s next governor. Meanwhile, Tennessee continues to face exponential growth and development — an issue the state’s next leader will surely have to address.

The Post recently sat down with Erin Hafkenschiel, president of the Nashville-based nonpartisan think tank ThinkTennessee to discuss how this growth is affecting the state, as well as how data, research and information play a role.

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Erin Hafkenschiel