3LS acquires New York-based consultancy Local professional services company pays undisclosed sum for Accreditation Guru William Williams William Williams Author twitter Author email Nov 16, 2026 Nov 16, 2026 Updated 1 hr ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link Jennifer Flowers Photo: 3LS Local professional services provider 3LS Inc. announced Tuesday that it has acquired Mamaroneck, N.Y.-based Accreditation Guru — the fourth such transaction for the firm since 2025.Financial terms of the deal were not disclosed in a press release. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96 2??@F?46>6?E 7@==@HD b{$ 92G:?8 D2:5 :? 62C=J ~4E@36C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^56G6=@A>6?E^b=D\E@\C6=@42E6\E@\3C6?EH@@5^2CE:4=60223bhg_d\ge25\chg3\g22d\6g`cd77dcf72]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm:E A=2?D E@ C6=@42E6k^2m 7C@> }2D9G:==6 E@ qC6?EH@@5 :? DF>>6C a_af]k^Am Shannon Litton Photo: 3LS kAmx? 255:E:@?[ E96 562= H:E9 p44C65:E2E:@? vFCF 4@>6D `a >@?E9D 27E6C b{$ x?4] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^>02?502^b=D\24BF:C6D\4:?4:??2E:\32D65\>2?2865\D6CG:46\AC@G:56C^2CE:4=60f`dfh7a_\cf22\cca4\226a\7fhcgcb7cc7e]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm24BF:C65 r:?4:??2E:\32D65 >2?2865 D6CG:46 AC@G:56C x?ECFDE x%k^2m]k^AmkAmu@F?565 :? a__h 3J y6??:76C u=@H6CD[ p44C65:E2E:@? vFCF AC@G:56D D6CG:46D E@ @C82?:K2E:@?D D66<:?8 244C65:E2E:@?] xED D6CG:46D :?4=F56D 46CE:7:42E6 @7 2?2=JD:Dj H@C< :?G@=G:?8 E96 r@>>:DD:@? @? p44C65:E2E:@? @7 #6923:=:E2E:@? u24:=:E:6D[ %96 y@:?E r@>>:DD:@? 2?5 x?E6C?2E:@?2= p44C65:E@CD 7@C r@?E:?F:?8 t5F42E:@? 2?5 %C2:?:?8 DE2?52C5D[ 2?5 E96 p>6C:42? $@4:6EJ @7 p55:4E:@? |65:4:?6j C:D< >2?286>6?E 2?5 3@2C5 56G6=@A>6?E] %96 7:C> C62496D >@C6 E92? `e[___ :?5FDECJ @77:4:2=D 6249 >@?E9 G:2 2 ?6HD=6EE6C 2?5 C68F=2C H63:?2CD]k^AmkAm(:E9 E96 24BF:D:E:@?[ u=@H6CD H:== @G6CD66 244C65:E2E:@? D6CG:46D 7@C b{$ !C@76DD:@?2= $6CG:46D] $96 3C:?8D =@?8\DE2?5:?8 C6=2E:@?D9:AD H:E9 DE2E6 2?5 ?2E:@?2= 2DD@4:2E:@?D D6CG:?8 3692G:@C2= 962=E9[ 49:=5 H6=72C6 2?5 9F>2? D6CG:46D @C82?:K2E:@?D]k^AmkAmp44C65:E2E:@? vFCF[ H9:49 H:== C6>2:? @A6C2E:@?2= G:2 :ED ?2>6 2?5 32D65 :? }6H *@C<[ =:DED `` 4@?DF=E2?ED @? :ED H63D:E6]k^AmkAmq67@C6 7@F?5:?8 p44C65:E2E:@? vFCF[ u=@H6CD D6CG65 2D 5:C64E@C @7 E96 244C65:E2E:@? 4@>>:DD:@? 2E r~p p44C65:E2E:@? 3J $@4:2= rFCC6?E]k^AmkAmQ%96 @C82?:K2E:@?D H6 D6CG6 5@ D@>6 @7 E96 92C56DE 2?5 >@DE :>A@CE2?E H@C< :? E96 4@F?ECJ 2?5 244C65:E2E:@? :D 9@H E96J 56>@?DEC2E6 BF2=:EJ 2?5 6I46==6?46 E@ E96 72>:=:6D[ 7F?56CD 2?5 DE2E6D E92E 56A6?5 @? E96>[Q $92??@? {:EE@?[ rt~ @7 b{$ !C@76DD:@?2= $6CG:46D[ D2:5 :? E96 C6=62D6]k^AmkAmQp44C65:E2E:@? vFCF 2?5 :ED u@F?56C[ y6??:76C u=@H6CD[ :D @?6 @7 E96 >@DE C6DA64E65 =6256CD :? E96 7:6=5 2?5 ?@H[ @FC 492?86>2<6C 4=:6?ED 2?5 72>:=J @7 r92?86>2<6C 4@>A2?:6D 86E E@ 36?67:E 7C@> E92E 6IA6CE:D6] (:E9 E9:D 24BF:D:E:@?[ E96J 42? 86E >2C<6E:?8[ E649?@=@8J[ 324<\@77:46 2?5 244C65:E2E:@? DFAA@CE 7C@> 2 D:?8=6[ 6>A=@J66\@H?65 A2CE?6C] %92E’D 2 >2DD:G6 H:?]Qk^AmkAmb{$ H2D 7@F?565 :? a_`d 2?5 @776CD D@4:2= D6CG:46 @C82?:K2E:@?D 25>:?:DEC2E:G6 2?5 25G:D@CJ D6CG:46D C6=2E65 E@ 7:?2?46 2?5 244@F?E:?8[ 9F>2? C6D@FC46D[ A2JC@==[ >2C<6E:?8 4@>>F?:42E:@?D 2?5 :?7@C>2E:@? E649?@=@8J]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Accreditation Quality Management 3ls Inc. William Williams Author twitter Author email Follow William Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you