Gordon Rees Scully Mansukhani has three new partners in its Nashville office.
Jordan Neiderland, Allan J. Parker and Craig Sarner joined the local office of the law firm this month, according to a press release.
kAm}6:56C=2?5’D AC24E:46 7@4FD6D @? 4@>>6C4:2= =:E:82E:@?[ 86?6C2= =:23:=:EJ[ :?DFC2?46 4@G6C286[ ECF4<:?8 2?5 962=E942C6 =:23:=:EJ] $96 C6AC6D6?ED :?5:G:5F2=D[ 3FD:?6DD6D[ 962=E942C6 AC@G:56CD 2?5 :?DFC6CD :? 3@E9 DE2E6 2?5 7656C2= 4@FCED]k^Am
kAm}6:56C=2?5 ;@:?D E96 7:C> 7C@> E96 }2D9G:==6 @77:46 @7 #2:?6J[ z:K6C[ #6G:6C6 U2>Aj q6==[ 2E H9:49 D96 D6CG65 2D A2CE?6C]k^Am
kAm!2C<6C 2=D@ 4@>6D E@ v#$| 7C@> #2:?6J[ z:K6C[ #6G:6C6 U2>Aj q6==] w:D AC24E:46 7@4FD6D @? 86?6C2= =:23:=:EJ 5676?D6 2?5 4@?DECF4E:@? =:E:82E:@?] w6 2=D@ 92D 255:E:@?2= 6IA6C:6?46 H:E9 AC6>:D6D =:23:=:EJ[ :?DFC2?46 4@G6C286[ 4@>>6C4:2= =:E:82E:@?[ 7C6:89E 3C@<6C286 =:23:=:EJ 2?5 EC2?DA@CE2E:@? 2?5 ECF4<:?8 5676?D6]k^Am
kAm!2C<6C C6AC6D6?ED :?DFC6CD[ 3FD:?6DD6D[ 4@?EC24E@CD 2?5 AC@A6CEJ @H?6CD 2?5 :D E96 AC6D:56?E\6=64E @7 E96 %6??6DD66 s676?D6 {2HJ6CD pDD@4:2E:@?]k^Am
kAm$2C?6C’D AC24E:46 7@4FD6D @? AC@76DD:@?2= =:23:=:EJ[ >65:42= >2=AC24E:46[ AC6>:D6D =:23:=:EJ[ 6?G:C@?>6?E2= 4=2:>D[ 4@?DECF4E:@? 56764ED[ C62= 6DE2E6[ AC@5F4E =:23:=:EJ 2?5 86?6C2= 4:G:= =:E:82E:@?] w6 9@=5D >@C6 E92? a_ J62CD @7 =:E:82E:@? 6IA6C:6?46[ C6AC6D6?E:?8 4=:6?ED :? 5:DAFE6D 2?5 =:46?D65 AC@76DD:@?2=D 367@C6 =:46?D:?8 3@2C5D]k^Am
k9bmpv $<C>6EE: 2??@F?46D ?F>6C@FD >F=E:\DE2E6 D6EE=6>6?EDk^9bm
kAm%6??6DD66 :D :?G@=G65 :? >F=E:\DE2E6 D6EE=6>6?ED H:E9 p4:>2 s:8:E2= 2?5 u2>:=J s@==2C[ 244@C5:?8 E@ pEE@C?6J v6?6C2= y@?2E92? $<C>6EE:’D @77:46]k^Am
kAm%96 2EE@C?6J 86?6C2=’D @77:46 2??@F?465 }@G] `a E92E %6??6DD66 :D 2>@?8 ca DE2E6D C646:G:?8 2 A@CE:@? @7 S`gb]d >:==:@? :? 2 D6EE=6>6?E H:E9 p4:>2 s:8:E2= 2?5 :ED A2C6?E 4@>A2?J p4:>2 w@=5:?8D] %96 D6EE=6>6?E C6D@=G6D 2==682E:@?D E92E E96 C6?E\E@\@H? 7:?2?46 4@>A2?J H2D :?G@=G65 :? 5646AE:G6 AC24E:46D C6=2E65 E@ :ED C6?E2= AFC492D6 28C66>6?ED]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQm%6??6DD66’D D92C6 @7 E96 D6EE=6>6?E :D >@C6 E92? Sda >:==:@?[ :?4=F5:?8 Sg_d[fce]ae :? C6DE:EFE:@? 7@C 6=:8:3=6 4@?DF>6CD[ 2?5 ?62C=J Sc[___ :? =62D6 32=2?46 C65F4E:@?D]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQm“r@>A2?:6D ?665 E@ 5@ C:89E 3J %6??6DD66 4@?DF>6CD[” $<C>6EE: D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6] “%9:D D6EE=6>6?E AFED >@?6J 324< :? 4@?DF>6CD’ A@4<6ED 2?5 >2<6D p4:>2 492?86 :ED H2JD] ~FC 4@?DF>6C AC@E64E:@? E62> H:== <66A H@C<:?8 E@ AC@E64E %6??6DD62?D 7C@> F?72:C 2?5 5646AE:G6 3FD:?6DD AC24E:46D 2?5 9@=5 4@>A2?:6D 244@F?E23=6]”k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQmx? 255:E:@?[ %6??6DD66 :D 2 A2CE @7 2 Seb >:==:@? >F=E:\DE2E6 D6EE=6>6?E H:E9 u2>:=J s@==2C[ 7@==@H:?8 2==682E:@?D E92E E96 C6E2:=6C 492C865 4@?DF>6CD >@C6 2E 4964<@FE E92? :?:E:2==J 25G6CE:D65]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQm%96 D6EE=6>6?E 4@>6D 27E6C 2? :?G6DE:82E:@? 7C@> E96 u656C2= %C256 r@>>:DD:@? E92E :56?E:7:65 H:56DAC625 AC:4:?8 5:D4C6A2?4:6D 2E u2>:=J s@==2C DE@C6D[ :?4=F5:?8 72:=FC6D :? %6??6DD66’D H6:89ED 2?5 >62DFC6D :?DA64E:@?D] %96 :?G6DE:82E:@? 6DE:>2E65 E92E 2AAC@I:>2E6=J c]a A6C46?E @7 u2>:=J s@==2C D2=6D ?2E:@?H:56 C6DF=E :? 4@?DF>6C @G6C492C86D] %9:D :?4=F56D :?DE2?46D 2E u2>:=J s@==2C’D `cg %6??6DD66 DE@C6D[ 2D H6== 2D G:@=2E:@?D @7 E96 %6??6DD66 r@?DF>6C !C@E64E:@? p4E]k^Am
k9bmq2DD[ q6CCJ U2>Aj $:>D 255D 7@FC =@42= 2EE@C?6JDk^9bm
kAm}2D9G:==6\32D65 =2H 7:C> q2DD[ q6CCJ U2>Aj $:>D C646?E=J 25565 7@FC 2EE@C?6JD E@ :ED =@42= @77:46]k^Am
kAmr9C:DE:2? sF?? ;@:?D 2D 2? 2DD@4:2E6[ 25G:D:?8 4=:6?ED @? 4@CA@C2E6 2?5 D64FC:E:6D >2EE6CD[ :?4=F5:?8 >6C86CD 2?5 24BF:D:E:@?D 2?5 42A:E2= >2C<6ED EC2?D24E:@?D] x? 255:E:@?[ 96 C6AC6D6?ED AC:G2E6 6BF:EJ 7:C>D 2?5 A@CE7@=:@ 4@>A2?:6D] sF?? 4@>6D E@ q2DD[ q6CCJ U2>Aj $:>D 7C@> rC2G2E9[ $H2:?6 U2>Aj |@@C6 :? }6H *@C<[ H96C6 96 H@C<65 2D 2? 2DD@4:2E6]k^Am
kAmr@5J w6?=6J D6CG6D 2D 2 ECFDE 2?5 6DE2E6D 2EE@C?6J 2E q2DD[ q6CCJ U2>Aj $:>D[ C6AC6D6?E:?8 4=:6?ED @? ECFDED 2?5 6DE2E6D >2EE6CD[ :?4=F5:?8 6DE2E6 A=2??:?8[ H62=E9 EC2?D76C DEC2E68:6D[ ECFDE 2?5 6DE2E6 25>:?:DEC2E:@? 2?5 AC@32E6 >2EE6CD] w6 AC6G:@FD=J H@C<65 2D 2? 2EE@C?6J 2E |2?:6C U2>Aj w6C@5 :? }2D9G:==6 2?5 q@8FEK U2>Aj v@C5@? :? pC:K@?2]k^Am
kAmv23C:6= #28D52=6 4@>6D E@ E96 7:C> 2D 2? 2DD@4:2E6] w6 25G:D6D AF3=:4 2?5 AC:G2E6 4@>A2?:6D[ 5:C64E@CD[ @77:46CD[ :?G6DE@CD 2?5 @E96C DE2<69@=56CD :? D64FC:E:6D[ D92C69@=56C 2?5 4@CA@C2E6 8@G6C?2?46 =:E:82E:@?] w6 4@>6D E@ q2DD[ q6CCJ U2>Aj $:>D 7C@> vF==6EE $2?7@C5 #@3:?D@? U2>Aj |2CE:? :? }2D9G:==6[ H96C6 96 D6CG65 2D 2 =:E:82E:@? 2DD@4:2E6]k^Am
kAmp=D@ ;@:?:?8 2D 2? 2DD@4:2E6 :D y2D@? %9:C<6==[ H9@ C6AC6D6?ED 3FD:?6DD6D[ AC@A6CEJ @H?6CD[ 56G6=@A6CD 2?5 4@?EC24E@CD :? 4@>>6C4:2= =:E:82E:@?] w6 7@4FD6D @? C62= 6DE2E6[ 4@?DECF4E:@? 2?5 6?G:C@?>6?E2= 5:DAFE6D[ H9:=6 2=D@ 92?5=:?8 3FD:?6DD\C6=2E65 =:E:82E:@? :? DE2E6 2?5 7656C2= 4@FCED] w6 4@>6D E@ E96 7:C> 7C@> E96 }2D9G:==6 @77:46 @7 v@C5@? #66D $4F==J |2?DF<92?:]k^Am