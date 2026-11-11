Weeks after Cheekwood Estate & Gardens-area neighbors asked a court to rule against a recent Metro board decision in an ongoing legal battle involving an under-construction parking facility, the residents are now seeking a temporary injunction related to amplified music emanating from the cultural attraction.

Neighbors for Safety BMH (Belle Meade Highlands) Inc. and six neighboring homeowners filed a motion Tuesday requesting the Davidson County Chancery Court issue a temporary injunction that would require Cheekwood to reduce volume of amplified music sometimes played on its property and to require Metro Nashville to enforce its residential noise ordinances.