Belmont Law cracks U.S. News list

The Randall & Sadie Baskin Center, home to the Belmont University School of Law

 Photo: Belmont University

Nearly 72 percent of individuals who took the July 2026 Tennessee Bar Exam passed, according to new data released by the Tennessee Board of Law Examiners.

The data — which represents students from 95 different law schools — shows 515 out of 719 test takers passed the examination, representing an overall pass rate of 71.63 percent. The 609 first-time test takers saw a pass rate of 80.46 percent.

Mason Jernigan

Mason Jernigan