The Pan American Health Organization earlier this week removed the United States's elimination for measles status, a designation the nation had held since 2000.
The move follows the United States experiencing its worst measles outbreak since 1991, Vanderbilt Health News reported.
kA 5:ClQ=ECQm“(6 92G6?’E 925 DFDE2:?65 EC2?D>:DD:@? @7 >62D=6D :? @FC 4@F?ECJ 7@C >@C6 E92? EH@ 564256D[” D2:5 #:EF q2?6C;66[ AC@76DD@C @7 A65:2EC:4D :? E96 s:G:D:@? @7 !65:2EC:4 x?764E:@FD s:D62D6D 2E |@?C@6 r2C6== yC] r9:=5C6?’D w@DA:E2= 2E '2?56C3:=E] “{@D:?8 >62D=6D 6=:>:?2E:@? DE2EFD :D 2 3:8 562=]k^Am
kAm%96 ?6HD 7@==@HD 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6D46?6]4@>^?6HD^4:EJ=:>:ED^A65:2EC:4:2?D\762C\>62D=6D\@FE3C62<\E6??6DD66^2CE:4=6055c6bg7`\2gc`\cde7\g2_f\53557`374a3d]9E>=QmDE625J 564=:?6 :? <:?56C82CE6? G244:?2E:@? C2E6Dk^2m[ H9:49 EJA:42==J :?4=F56 E96 ||# G244:?6 4@G6C:?8 >62D=6D[ >F>AD 2?5 CF36==2] #6D62C496CD 2E '2?56C3:=E &?:G6CD:EJ |65:42= r6?E6C 92G6 366? k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6D46?6]4@>^?6HD^4:EJ=:>:ED^>>C\G244:?2E:@?D\>62D=6D\@FE3C62<D^2CE:4=60bbd4g67`\bae7\c4ce\3eh6\g74247g723a_]9E>=QmH@C<:?8 @? 2? 2?E:3@5J EC62E>6?E 7@C >62D=6D :? 2?E:4:A2E:@? @7 2? @FE3C62<k^2m] k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96C6 H6C6 a[agd 4@?7:C>65 >62D=6D 42D6D :? E96 &]$] :? a_ad[ 244@C5:?8 E@ E96 r6?E6CD 7@C s:D62D6 r@?EC@= 2?5 !C6G6?E:@?] %9:D J62C’D 4@F?E 92D C624965 >@C6 E92? d[c__ 42D6D] (9:=6 %6??6DD66 92D 4@?7:C>65 `` >62D=6D 42D6D :? a_ae[ E96 %6??6DD66 s6A2CE>6?E @7 w62=E9 :D 25G:D:?8 4:E:K6?D E@ C6G:6H E96:C G244:?2E:@? DE2EFD] k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“%6??6DD62?D D9@F=5 E2=< H:E9 E96:C 962=E9 42C6 AC@G:56CD 23@FE >62D=6D 2?5 2AAC@AC:2E6 AC6G6?E:@? >62DFC6D[ :?4=F5:?8 G244:?2E:@?[Q $E2E6 tA:56>:@=@8:DE 2?5 x?E6C:> w62=E9 r@>>:DD:@?6C sC] y@9? sF?? D2:5] “x?5:G:5F2=D H9@ 2C6 G244:?2E65 2C6 =6DD =:<6=J E@ 364@>6 :== 7C@> 2? 6IA@DFC6 E@ >62D=6D]”k^Am
k9b 5:ClQ=ECQm$@FE96C? ~CE9@5@?E:4 !2CE?6CD 255D E@ r\DF:E6k^9bm
kA 5:ClQ=ECQm{@42==J 32D65 @CE9@5@?E:4 DFAA@CE @C82?:K2E:@? $@FE96C? ~CE9@5@?E:4 !2CE?6CD 92D ?2>65 $2C29 $92C7DE6:? E@ E96 C@=6 @7 49:67 @A6C2E:?8 @77:46C] k^Am
kAm$92C7DE6:? 92D H@C<65 :? E96 :?5FDECJ 7@C >@C6 E92? a_ J62CD[ 244@C5:?8 E@ 2 AC6DD C6=62D6[ :?4=F5:?8 2D 2 >2?286C @7 pDA6? s6?E2= |2?286>6?E] $96 :D 2=D@ 2 7@F?5:?8 3@2C5 >6>36C @7 (@>6? :? s$~ Ws6?E2= $FAA@CE ~C82?:K2E:@?DX]k^Am
kAm$@FE96C? ~CE9@5@?E:4 !2CE?6CD AC@G:56D @A6C2E:@?2= DFAA@CE E@ >@C6 E92? `a_ @CE9@5@?E:4 =@42E:@?D :? `g DE2E6D] k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“$2C29’D 2AA@:?E>6?E 2D @FC ?6H r~~ DE2CED 2 ?6H 492AE6C 2E $~![” y@9? }6=D@?[ 49:67 6I64FE:G6 @77:46C @7 $@FE96C? ~CE9@5@?E:4 !2CE?6CD[ D2:5 :? E96 C6=62D6] “$96 3C:?8D 6IE6?D:G6 6IA6C:6?46 :? 3@E9 @CE9@5@?E:4D 2?5 :? 3F:=5:?8 EC2:?:?8 2?5 DE2?52C5:K2E:@? AC@46DD6D 2E D42=6] $96 H:== =625 FD :? 6?DFC:?8 H6 2C6 3F:=5:?8 E96 36DE E649\46?EC:4 AC24E:46D @7 E96 7FEFC6 E92E AC:@C:E:K6 9@DA:E2=:EJ 2?5 4=:?:42= 6I46==6?46]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 >@G6 4@>6D 23@FE @?6 J62C 27E6C[ :? ~4E@36C a_ad[ $@FE96C? ~CE9@5@?E:4 !2CE?6CD k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^@?\E96\>@G6\@4E\ab\a_ad^2CE:4=60c_gh2edd\36dc\c26c\h7_b\3f3e_g_h3_2a]9E>=Qm2AA@:?E65 #J2? |@J?:92? E@ E96 C@=6 @7 49:67 4@>>6C4:2= @77:46Ck^2m] k^Am
k9bm%6??6DD66 ~?4@=@8J 7@C86D A2CE?6CD9:Ak^9bm
kAm}2D9G:==6\9625BF2CE6C65 DE2E6H:56 @C82?:K2E:@? %6??6DD66 ~?4@=@8J 92D 2??@F?465 2 A2CE?6CD9:A H:E9 !C@E@4@= q692G:@C2= w62=E9]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ 2 AC6DD C6=62D6[ !C@E@4@= q692G:@C2= w62=E9[ 2 }6H *@C<\32D65 4@>A2?J E92E AC@G:56D @?4@=@8J\DA64:7:4 3692G:@C2= 962=E9 D6CG:46D[ H:== ?@H 36 2G2:=23=6 E@ %6??6DD66 ~?4@=@8J A2E:6?ED] k^Am
kAm|@DE 42?46C A2E:6?ED 6IA6C:6?4:?8 56AC6DD:@? 8@ F?EC62E65[ 244@C5:?8 E@ E96 C6=62D6] k^Am
kA 5:ClQ=ECQmQq692G:@C2= 962=E9 92D =@?8 366? 2? :>A@CE2?E A2CE @7 9@H H6 42C6 7@C A2E:6?ED 2E %6??6DD66 ~?4@=@8J[Q D2:5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^>282K:?6^>@DE0A@H6C7F=0H@>6?0a_ae^>@DE\A@H6C7F=\H@>6?\?2E2=:6\5:4<D@?^2CE:4=605dg3467`\3h6a\c`a5\3hfh\4g2ghab4ag2_]9E>=Qm}2E2=:6 s:4<D@?k^2m[ rt~ @7 %6??6DD66 ~?4@=@8J] Q%9:D A2CE?6CD9:A 255D 2?@E96C =2J6C @7 DFAA@CE 7@C @FC A2E:6?ED 3J 4@??64E:?8 E96> H:E9 ADJ49:2EC:4 6IA6CE:D6 2D A2CE @7 E96:C 42?46C 42C6]Qk^Am
kA 5:ClQ=ECQm%6??6DD66 ~?4@=@8J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^3FD:?6DD^962=E9\42C6\?@E6D\E6??6DD66\@?4@=@8J\@A6?D\?6H\7=28D9:A^2CE:4=60f6347fa4\ebe7\cagh\g65b\32c`edg4`7_2]9E>=Qm@A6?65 :ED 6IA2?565 }2D9G:==6 7=28D9:A =@42E:@? :? a_adk^2m] k^Am