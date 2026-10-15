Healthcare software technology company Hopper Healthcare has announced the opening of a Franklin office, with plans for upwards of 200 employees working from the location.
According to a release, the office joins locations in Phoenix, Fort Lauderdale, London, Australia and Amsterdam, and will serve as Hopper’s main location.
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