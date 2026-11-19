There are more than 20,000 franchise locations across Tennessee, providing 218,000 jobs, according to International Franchise Association research.
IFA President and CEO Matt Haller told the Post that Tennessee's business climate has proven to be a strong selection for expansion opportunities.
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