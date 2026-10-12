The Nashville Entrepreneur Center's 2026 NEXT Awards will take place on Oct. 19. Ahead of the event, the Nashville Post will be featuring the finalists of each category in an ongoing series. The Post is a media sponsor for the NEXT Awards.
k9bmw2C>@?:K6 pCE:DED u@F?52E:@?k^9bm
kAmu@F?56Ci %2J=@C x?8C292>k^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mkAmqF:=E ?6H DEC2E68:4 A2CE?6CD9:AD E92E 6IA2?565 C6D@FC46D 2?5 :?5FDECJ 2446DD 7@C 6>6C8:?8 }2D9G:==6 2CE:DED]k^Amk^=:mk=:mkAmw@DE65 @FC D64@?5 2CE:DE D9@H42D6 2E t2DE xC:D $EF5:@D[ 6IA2?5:?8 G:D:3:=:EJ 7@C 6>6C8:?8 }2D9G:==6 E2=6?E]k^Amk^=:mk=:mkAm{2F?4965 56G6=@A>6?E DFAA@CE 7@C @FC E9:C5 pCE:DE s6G6=@A>6?E pH2C5 (:??6C[ ':C8:?:2 {@F:D6[ 25G2?4:?8 wpu’D 4@>>:E>6?E E@ =@?8‑E6C> 2CE:DE 8C@HE9]k^Amk^=:mk^F=m
kAmw2C>@?:K6 pCE:DED u@F?52E:@? 96=AD 6>6C8:?8 }2D9G:==6 >FD:4:2?D 8C@H E96:C 42C66CD 3J AC@G:5:?8 AC@76DD:@?2= C6D@FC46D[ A6C7@C>2?46 @AA@CEF?:E:6D[ 2?5 :?5FDECJ 4@??64E:@?D] x DE2CE65 w2C>@?:K6 pCE:DED u@F?52E:@? 3642FD6 x D2H 9@H >2?J :?56A6?56?E 2CE:DED H6C6 ECJ:?8 E@ ?2G:82E6 E96 >FD:4 :?5FDECJ 2=@?6 2?5 @7E6? CF??:?8 :?E@ C65 7=28D[ 82E6<66A:?8[ 2?5 4@?7FD:?8 25G:46] x H2?E65 E@ 4C62E6 2 DA246 H96C6 6>6C8:?8 >FD:4:2?D 766= 6>A@H6C65[ DFAA@CE65[ 2?5 :?7@C>65] |J 9@A6 :D E@ 3F:=5 2 4@>>F?:EJ E92E 8:G6D 2CE:DED C62= 8F:52?46[ C62= @AA@CEF?:E:6D[ 2?5 E96 4@?7:56?46 E@ 8C@H DFDE2:?23=6[ 2FE96?E:4 42C66CD]k^Am
k9bm{:?<a{2E:?@DqFD:?6DDk^9bm
kAmu@F?56Ci *2?6E #@5C:8F6Kk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mtIA2?565 {:?<a{2E:?@qFD:?6DD’D C@=6 2D 2 3C:586 36EH66? {2E:?@\@H?65 3FD:?6DD6D 2?5 p?8=@ @C82?:K2E:@?D[ D49@@=D[ ?@?AC@7:ED[ 2?5 4@>>F?:EJ A2CE?6CD[ 4C62E:?8 ?6H @AA@CEF?:E:6D 7@C 4@==23@C2E:@? 2?5 8C@HE9]k^=:mk=:m$EC6?8E96?65 A2CE?6CD9:AD 24C@DD |:55=6 %6??6DD66 3J 4@??64E:?8 3FD:?6DD6D H:E9 @C82?:K2E:@?D 2?5 4@>>F?:EJ =6256CD H9:=6 AC@>@E:?8 4F=EFC2= F?56CDE2?5:?8 2?5 :?4=FD:@?]k^=:mk=:mt2C?65 C64@8?:E:@? 2D 2 ?@>:?66 7@C E96 }2D9G:==6 t?EC6AC6?6FC r6?E6C’D }6IE pH2C5D[ 9:89=:89E:?8 {:?<a{2E:?@qFD:?6DD’D 8C@H:?8 :>A24E @? E96 =@42= 3FD:?6DD 4@>>F?:EJ]k^=:mk^F=m
kAm{:?<a{2E:?@qFD:?6DD 6>A@H6CD {2E:?@ 3FD:?6DD6D E@ 8C@H[ 82:? G:D:3:=:EJ[ 2?5 3F:=5 DEC2E68:4 4@??64E:@?D E92E 4C62E6 =2DE:?8 64@?@>:4 :>A24E] x DE2CE65 {:?<a{2E:?@qFD:?6DD 3642FD6 x D2H E2=6?E65 {2E:?@ 6?EC6AC6?6FCD H:E9 :?4C65:3=6 3FD:?6DD6D 3FE =:>:E65 2446DD E@ 4@??64E:@?D[ G:D:3:=:EJ[ 2?5 @AA@CEF?:E:6D] x H2?E65 E@ 3F:=5 2 3C:586 36EH66? {2E:?@ 3FD:?6DD6D 2?5 E96 3C@256C 4@>>F?:EJ[ 96=A:?8 E96> 8C@H H9:=6 D92C:?8 E96 C:49?6DD @7 @FC 4F=EFC6] %@52J[ >J >:DD:@? :D E@ 96=A {2E:?@ 3FD:?6DD6D 36 D66?[ 962C5[ 2?5 G2=F65 H9:=6 4C62E:?8 A2CE?6CD9:AD E92E DEC6?8E96? @FC 6?E:C6 4@>>F?:EJ 2?5 =@42= 64@?@>J]k^Am
k9bm k^9bm
k9bm%96 s6A2CE>6?E @7 rFC:@FD %9:?8Dk^9bm
kAmu@F?56Ci p??2 $<2E6Dk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:m%C:A=65 @FC 3@@< 4=F3 6?C@==>6?Ek^=:mk=:mr6=63C2E65 @FC D64@?5 J62C @7 q:8 {:EE=6 $E@C:6D DF>>6C 42>A E92E 92D ?@H :>A24E65 @G6C c_ J@F?8 4C62E:G6Dk^=:mk=:m{2F?4965 @FC Qu:6=5 &?:EQ WE96 >@3:=6 4C62E:G6 DEF5:@X @? |2J b`k^=:mk=:m(t v~% p q&$P w@DE65 2AAC@I:>2E6=J bd_ 8F6DED :? E96 3FD @G6C E96 DF>>6Ck^=:mk^F=m
kAm%96 s6A2CE>6?E @7 rFC:@FD %9:?8D 3C:?8D 49:=5\=65 4C62E:G:EJ 2?5 =:E6C24J\32D65 6IA6C:6?46D E@ <:5D E9C@F89 3@@< 4=F3D[ DE@CJ 42>AD[ 2?5 @FC >@3:=6 2CE DEF5:@ \ 9@FD65 :? 2 =:EE=6 J6==@H 3FD] xVG6 H@C<65 H:E9 <:5D 7@C >@DE @7 >J =:76 2?5 x 2> 7:6C46=J A2DD:@?2E6 23@FE C6D92A:?8 @FC ?2CC2E:G6D 2C@F?5 49:=59@@5] x 5@?VE 36=:6G6 E92E 49:=5C6? 2C6 k6>m;FDEk^6>m @FC 7FEFC6] %96J 2C6 2? :?4C65:3=J G:E2= A2CE @7 @FC AC6D6?E 2?5 E96J 56D6CG6 DA246D[ 6IA6C:6?46D[ 2?5 42C:?8 25F=ED H9@ 46=63C2E6 E92E] (96? 49:=5C6? 92G6 2 D276 A=246 E@ 4C62E:G6=J 6IAC6DD E96>D6=G6D[ E96J 2C6?VE ;FDE AC@5F4:?8 2CE 2?5 DE@C:6Dj E96J 2C6 =62C?:?8 9@H E@ ECFDE E96>D6=G6D[ 9@H E@ 4@==23@C2E6[ 9@H E@ 72:= 2?5 ECJ 282:? — 2== 2=@?8 E96 H2J[ 3F:=5:?8 FA E96 <:?5 @7 D6=7\4@?7:56?46 E92E 42? 36 =:76\2=E6C:?8] p?5 36J@?5 2== @7 E92E[ x H2?E65 E@ 8:G6 FD — E96 8C@H?FAD — 2 =6?D E9C@F89 H9:49 E@ D66 49:=5C6? 5:776C6?E=Ji E@ =62C? 7C@> E96:C H:D5@> 2?5 A=2J7F= ?2EFC6[ E@ DE2?5 324< 2?5 H2E49 :? 23D@=FE6 2H6 2E H92E E96JVC6 42A23=6 @7[ 2?5 E@ 6?G:D:@? H92E E96 H@C=5 4@F=5 =@@< =:<6 :7 H6 H6C6 ;FDE 2 =:EE=6 >@C6 4FC:@FD =:<6 E96>]k^Am