The Nashville Entrepreneur Center's 2026 NEXT Awards will take place on Oct. 19. Ahead of the event, the Nashville Post will be featuring the finalists of each category in an ongoing series. The Post is a media sponsor for the NEXT Awards.
k9bm k^9bm
kAmu@F?56Ci r96=D62 |@F32C2<k^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mr96=D62 uC:52J uFC?:EFC6 8C6H 7C@> 2 9@>6\32D65 @A6C2E:@? E@ 2 b[e__ DB 7E t2DE }2D9G:==6 D9@HC@@> :? F?56C EH@ J62CD — H:E9 K6C@ 563E[ 7F==J 3@@EDEC2AA65]k^=:mk=:m%C:A=65 C6G6?F6 :? 2 D:?8=6 J62C 2?5 :D @? EC24< E@ 5@F3=6 282:? :? a_ae — 42D9\7=@H A@D:E:G6 2?5 AC@7:E23=6 7C@> 52J @?6]k^=:mk=:mqF:=E 2 =@J2= 4@>>F?:EJ @7 D9@AA6CD[ 6I6>A=:7:65 3J bd_Z 7:G6\DE2C v@@8=6 C6G:6HD 2?5 2 D@4:2= >65:2 AC6D6?46 86?6C2E:?8 6?8286>6?E C2E6D d\`_I 9:896C E92? 6DE23=:D965 4@>A6E:E@CD — :? F?56C 2 J62C @7 36:?8 @A6?]k^=:mk^F=m
kAmr96=D62 uC:52J uFC?:EFC6 :D 2? 6IA6CE=J 4FC2E65 t2DE }2D9G:==6 D9@HC@@> @776C:?8 3C2?5\?6H[ 3C2?5\?2>6 7FC?:EFC6 2E 36=@H\C6E2:= AC:46D — >2<:?8 7FC?:EFC6 D9@AA:?8 277@C523=6[ 6?;@J23=6[ 2?5 DEC6DD\7C66] x H2?E E@ 492?86 E96 H2J A6@A=6 D9@A 7@C 7FC?:EFC6 — >2<:?8 :E >@C6 EC2?DA2C6?E[ 277@C523=6[ 2?5 7F?] p7E6C 36:?8 =2:5 @77 :? a_ab[ x >256 2 564:D:@? @? 2 uC:52J 2?5 ?2>65 >J 3FD:?6DD 27E6C E92E 52J] (92E DE2CE65 :? >J 9@FD6 8C6H :?E@ ?62C=J a_ DE@C286 F?:ED[ 2?5 6G6?EF2==J 2 362FE:7F= b[e__ DB 7E D9@HC@@> :? t2DE }2D9G:==6] x D6E @FE E@ C6:?G6?E =:BF:52E:@? C6E2:= — <66A:?8 8C62E 7FC?:EFC6 @FE @7 =2?57:==D[ H9:=6 C6>@G:?8 E96 7C:4E:@? @7 @?=:?6 3FJ:?8 2?5 @776C:?8 E96 H2C>E9 EC25:E:@?2= D9@HC@@>D C2C6=J 56=:G6C] %@52J x 6>A=@J `dZ }2D9G:==6 4C62E:G6D 2?5 >FD:4:2?D 2?5 xV> ;FDE 86EE:?8 DE2CE65]k^Am
k9bm{:>@ !6CFG:2? t2E6CJk^9bm
kAmu@F?56CDi rJ?E9:2 u=@C6K[ |2C4:@ u=@C6Kk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:m{:>@ H2D C64@8?:K65 2D @?6 @7 }2D9G:==6’D E@A C6DE2FC2?ED 3J %96 %6??6DD62? :? a_ad]k^=:mk=:mr@\7@F?56C 2?5 tI64FE:G6 r967 |2C4:@ u=@C6K H2D C64@8?:K65 2D 2 a_ae $E2Cr967D #:D:?8 $E2C[ C67=64E:?8 9:D 565:42E:@? 2?5 {x|~’D 8C@H:?8 AC6D6?46 :? }2D9G:==6]k^=:mk=:m{:>@ 6IA2?565 :ED 42E6C:?8 2?5 AC:G2E6\6G6?E D6CG:46D[ 249:6G:?8 2? f_T :?4C62D6 :? 3@@<:?8D 4@>A2C65 H:E9 E96 AC6G:@FD J62C 2?5 DEC6?8E96?:?8 :ED AC6D6?46 E9C@F89@FE E96 }2D9G:==6 4@>>F?:EJ]k^=:mk^F=m
kAm{:>@ !6CFG:2? t2E6CJ 3C:?8D >@56C? !6CFG:2? 4F:D:?6 E@ }2D9G:==6 E9C@F89 3@=5 7=2G@CD[ 7C6D9 :?8C65:6?ED[ 2?5 H2C> 9@DA:E2=:EJ] x DE2CE65 {x|~ H:E9 >J 9FD32?5[ r967 |2C4:@ u=@C6K[ E@ D92C6 E96 7=2G@CD 2?5 4F=EFC6 @7 !6CF H:E9 }2D9G:==6] (92E 3682? H:E9 @FC 7@@5 ECF4<[ %96 x?<2 %C2:=6C[ 8C6H :?E@ 2 C6DE2FC2?E 3F:=E @? A2DD:@?[ A6CD6G6C2?46[ 2?5 9@DA:E2=:EJ] %9C@F89 {x|~[ x 9@A6 E@ 4C62E6 >62?:?87F= 6IA6C:6?46D[ 46=63C2E6 @FC 96C:E286[ DFAA@CE @FC E62>[ 2?5 :?DA:C6 @E96C {2E:?@ 6?EC6AC6?6FCD E@ AFCDF6 E96:C 5C62>D]k^Am
k9bm!C:4<=J !62C r@7766 r@]k^9bm
kAmu@F?56Ci p??:<2 q2J=:Dk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mtIA2?565 !C:4<=J !62C r@7766 r@] E@ 7@FC =@42E:@?D 24C@DD }2D9G:==6 2?5 uC2?<=:?[ :?4=F5:?8 EH@ 4@7766 D9@AD 2?5 EH@ >@3:=6 4@7766 42>A6CD]k^=:mk=:mtIA2?565 @FC 42E6C:?8 2?5 >@3:=6 4@7766 AC@8C2>[ D6CG:?8 H655:?8D[ 4@CA@C2E6 6G6?ED[ D9@H6CD[ 2?5 4@>>F?:EJ 82E96C:?8D E9C@F89@FE |:55=6 %6??6DD66 2?5 36J@?5[ :?4=F5:?8 42E6C:?8 4@7766 2E %96 |2DE6CD %@FC?2>6?EPk^=:mk=:mvC6H @FC E62> E@ >@C6 E92? ad 6>A=@J66D H9:=6 DEC6?8E96?:?8 @FC =6256CD9:A[ EC2:?:?8[ 2?5 @A6C2E:@?2= DJDE6>D E@ DFAA@CE 2 8C@H:?8 >F=E:\=@42E:@? 4@>A2?J]k^=:mk=:mr@?E:?F65 3F:=5:?8 !C:4<=J !62C 2D 2 9@DA:E2=:EJ\5C:G6? 3C2?5[ 4C62E:?8 >62?:?87F= 6IA6C:6?46D E9C@F89 4@7766[ 6G6?ED[ A2CE?6CD9:AD[ 2?5 4@>>F?:EJ 82E96C:?8D 24C@DD |:55=6 %6??6DD66]k^=:mk^F=m
kAm!C:4<=J !62C r@7766 r@] D6CG6D 6I46AE:@?2= 4@7766 2?5 H9@=6962CE65 9@DA:E2=:EJ[ 4C62E:?8 6G6CJ52J >@>6?ED H96C6 A6@A=6 766= D66?[ G2=F65[ 2?5 42C65 7@C] !C:4<=J !62C :D 8C@H:?8 :? 7@@EAC:?E[ 3FD:?6DD @776C:?8D[ 2?5 >:DD:@? :>A24E H9:=6 249:6G:?8 2 C64@C5\D6EE:?8 J62C :? C6G6?F6 :? E96 4@>A2?J’D 9:DE@CJ] x DE2CE65 !C:4<=J !62C r@7766 r@] :? a_a_[ 2E E96 286 @7 `g[ H:E9 2 7@=5:?8 E23=6[ 2 5C62>[ 2?5 2 36=:67 E92E 4@7766 4@F=5 36 D@ >F49 >@C6 E92? 2 5C:?<] x H2?E65 E@ 4C62E6 2 4@>A2?J H96C6 6I46AE:@?2= 4@7766 2?5 86?F:?6 9@DA:E2=:EJ 4@F=5 3C:?8 A6@A=6 E@86E96C 2?5 >2<6 6G6CJ52J >@>6?ED >@C6 >62?:?87F=] x’> A2DD:@?2E6 23@FE 4C62E:?8 DA246D H96C6 A6@A=6 766= D66?[ G2=F65[ 2?5 42C65 7@C[ H9:=6 3F:=5:?8 2 4@>A2?J E92E A@D:E:G6=J :>A24ED @FC 4@>>F?:EJ 2?5 D92C6D E96 9@A6 @7 y6DFD]k^Am