The Nashville Entrepreneur Center's 2026 NEXT Awards will take place on Oct. 19. Ahead of the event, the Nashville Post will be featuring the finalists of each category in an ongoing series. The Post is a media sponsor for the NEXT Awards.

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Charlie Jordan
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Cynthia Florez
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Phyllis Poole
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Blake Stevenson