The Nashville Entrepreneur Center's 2026 NEXT Awards will take place on Oct. 19. Ahead of the event, the Nashville Post will be featuring the finalists of each category in an ongoing series. The Post is a media sponsor for the NEXT Awards.
k9b 5:ClQ=ECQmkDA2?mr92C=:6 y@C52?k^DA2?mk^9bm
kAmr@>A2?Ji 'x%{k^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:m~?3@2C565 @FC `[___E9 4=:?:4]k^=:mk=:mw:C65 @FC c_E9 6>A=@J66]k^=:mk=:mu62EFC65 :? %649rCF?49 2?5 %96 (2== $EC66E y@FC?2=k^=:mk=:mp5565 @G6C S`| :? >@?E9=J C6G6?F6]k^=:mk^F=m
kAm'x%{ :D E96 6\AC6D4C:3:?8 >2C<6EA=246 DEC62>=:?:?8 4=:?:42= @A6C2E:@?D 2E @G6C `[___ 42D9\A2J 4=:?:4D 2?5 >2<:?8 962=E9 362FE:7F==J D:>A=6] p7E6C J62CD :? E6=6962=E9[ x D2H 4=:?:4D H2DE:?8 G2=F23=6 9@FCD HC:E:?8 2?5 492D:?8 AC6D4C:AE:@?D[ E:>6 36EE6C DA6?E 8C@H:?8 E96:C AC24E:46 2?5 6?828:?8 H:E9 A2E:6?ED] x 3F:=E 'x%{ E@ 8:G6 AC24E:46D E9@D6 9@FCD 324< 2?5 E@ 3C:?8 EC2?DA2C6?4J E@ 2? :?5FDECJ 3=2?<6E65 :? 4@?7FD:?8 AC:4:?8 82>6D 2?5 4@>A=:42E65 QD6CG:46DQ] ~FC 8@2= :D E@ D6E E96 DE2?52C5 7@C 9@H 42D9\A2J 42C6 @A6C2E6D 2?5 E@ 364@>6 E96 362FE:7F==J D:>A=6 :?7C2DECF4EFC6 :E CF?D @?]k^Am
k9bmrJ?E9:2 u=@C6Kk^9bm
kAmr@>A2?Ji {:>@ !6CFG:2? t2E6CJk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:m{:>@ H2D C64@8?:K65 2D @?6 @7 }2D9G:==6’D E@A C6DE2FC2?ED 3J %96 %6??6DD62? :? a_ad]k^=:mk=:mr@\7@F?56C 2?5 tI64FE:G6 r967 |2C4:@ u=@C6K H2D C64@8?:K65 2D 2 a_ae $E2Cr967D #:D:?8 $E2C[ C67=64E:?8 9:D 565:42E:@? 2?5 {x|~’D 8C@H:?8 AC6D6?46 :? }2D9G:==6]k^=:mk=:m{:>@ 6IA2?565 :ED 42E6C:?8 2?5 AC:G2E6\6G6?E D6CG:46D[ 249:6G:?8 2? f_T :?4C62D6 :? 3@@<:?8D 4@>A2C65 H:E9 E96 AC6G:@FD J62C 2?5 DEC6?8E96?:?8 :ED AC6D6?46 E9C@F89@FE E96 }2D9G:==6 4@>>F?:EJ]k^=:mk^F=m
kAm{:>@ !6CFG:2? t2E6CJ 3C:?8D >@56C? !6CFG:2? 4F:D:?6 E@ }2D9G:==6 E9C@F89 3@=5 7=2G@CD[ 7C6D9 :?8C65:6?ED[ 2?5 H2C> 9@DA:E2=:EJ] x DE2CE65 {x|~ H:E9 >J 9FD32?5[ r967 |2C4:@ u=@C6K[ E@ D92C6 E96 7=2G@CD 2?5 4F=EFC6 @7 !6CF H:E9 }2D9G:==6] (92E 3682? H:E9 @FC 7@@5 ECF4<[ %96 x?<2 %C2:=6C[ 8C6H :?E@ 2 C6DE2FC2?E 3F:=E @? A2DD:@?[ A6CD6G6C2?46[ 2?5 9@DA:E2=:EJ] %9C@F89 {x|~[ x 9@A6 E@ 4C62E6 >62?:?87F= 6IA6C:6?46D[ 46=63C2E6 @FC 96C:E286[ DFAA@CE @FC E62>[ 2?5 :?DA:C6 @E96C {2E:?@ 6?EC6AC6?6FCD E@ AFCDF6 E96:C 5C62>D]k^Am
k9bm!9J==:D !@@=6k^9bm
kAmr@>A2?Ji {25J t=64EC:42= r@>A2?Jk^Am
kAmz6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mr@?EC:3FE65 6=64EC:42= 6IA6CE:D6 2?5 D6CG:46D E@ >2;@C }2D9G:==6 AC@;64ED[ :?4=F5:?8 E96 ?6H %:E2?D DE25:F>]k^=:mk=:m$FAA@CE65 H@C<7@C46 56G6=@A>6?E 3J 4C62E:?8 @AA@CEF?:E:6D 7@C J@F?8 25F=ED 2?5 AC@>@E:?8 42C66CD 7@C H@>6? :? E96 6=64EC:42= EC256D]k^=:mk=:mt>A=@J66 8C@HE9 7C@> b E@ ``k^=:mk^F=m
kAm(6 AC@G:56 C6=:23=6 6=64EC:42= 4@?DECF4E:@?[ :?DE2==2E:@?[ >2:?E6?2?46[ 2?5 C6A2:C D6CG:46D 7@C C6D:56?E:2= 2?5 4@>>6C4:2= 4FDE@>6CD E9C@F89@FE |:55=6 %6??6DD66] x DE2CE65 {25J t=64EC:42= r@>A2?J 27E6C 6IA6C:6?4:?8 492==6?86D DE2J:?8 6>A=@J65 2?5 25G2?4:?8 H:E9:? E96 6=64EC:42= :?5FDECJ 56DA:E6 >J D<:==D 2?5 6IA6C:6?46] x H2?E65 E@ 4C62E6 @AA@CEF?:E:6D x @7E6? 4@F=5 ?@E 7:?5 7@C >JD6=7] %9C@F89 >J 4@>A2?J[ x 9@A6 E@ @A6? 5@@CD 7@C H@>6? 2?5 J@F?8 25F=ED[ AC@G:56 D64@?5\492?46 6>A=@J>6?E[ 2?5 D9@H F?56CD6CG65 4@>>F?:E:6D E92E E96 D<:==65 EC256D 42? @776C DE23=6[ C6H2C5:?8[ 2?5 =:76\492?8:?8 42C66CD]k^Am
k9bmq=2<6 $E6G6?D@?k^9bm
kAmr@>A2?Ji r=62C w62=E9[ x?4] k^Am
kAm%9C66 <6J 244@>A=:D9>6?ED 7C@> E96 A2DE J62Cik^Am
kF=mk=:mr=62C w62=E9 6IA2?565 :ED 7@@EAC:?E E@ a__Z 962=E942C6 AC@G:56CD 24C@DD `b DE2E6D[ 3C:?8:?8 EC2?DA2C6?E AC:4:?8 2?5 A2J>6?E E649?@=@8J E@ AC@G:56CD ?2E:@?H:56]k^=:mk=:mr=62C w62=E9 8C6H ?6E C6G6?F6 3J `gfT J62C\@G6C\J62C[ ?62C=J EC:A=:?8 C6G6?F6 H9:=6 4@?E:?F:?8 E@ D42=6 :ED 962=E942C6 E649?@=@8J A=2E7@C>]k^=:mk=:mr=62C w62=E9 56=:G6C65 EC2?DA2C6?E 962=E942C6 AC:4:?8 E@ >@C6 E92? b_[___ A2E:6?ED *%s[ H9:=6 96=A:?8 :ED AC@G:56C A2CE?6CD 249:6G6 2? 2G6C286 dbT :?4C62D6 :? A2E:6?E 32=2?46 4@==64E:@?D]k^=:mk^F=m
kAmr=62C FD6D px E@ 2FE@>2E6 244FC2E6[ 2==\:?4=FD:G6 4@DE 6DE:>2E6D[ 8:G:?8 A2E:6?ED AC:46 4=2C:EJ H9:=6 96=A:?8 9@DA:E2=D :>AC@G6 FA7C@?E 4@==64E:@?D] (6 DE2CE65 r=62C E@ D@=G6 @?6 @7 962=E942C6’D >@DE 7CFDEC2E:?8 AC@3=6>Di A2E:6?ED C2C6=J <?@H H92E E96:C 42C6 H:== 24EF2==J 4@DE] ~FC G:D:@? :D E@ 8:G6 A2E:6?ED E96 4@>A=6E6 7:?2?4:2= A:4EFC6 367@C6 42C6] %92E >62?D F?56CDE2?5:?8 H92E :?DFC2?46 H:== 4@G6C[ H92E E96J @H6 2?5 H9J[ 2?5 9@H >F49 :D @H65 E@ 6249 AC@G:56C :?G@=G65 :? E96:C 42C6] ~FC 8@2= :D D:>A=6i 3C:?8 4@>A=6E6 4@DE EC2?DA2C6?4J E@ 962=E942C6]k^Am