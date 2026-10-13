A Music Row building once owned by the manager of rock band ZZ Top has been listed for sale for $5.95 million.

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914 18th Ave. S. is seen at center

Located at 914 18th Ave. S. and sitting on 0.34 acres, the 1983-opened structure accommodates music publishing company Country Aircheck and recording studio (with radio, film and television production facilities) Audio Productions.