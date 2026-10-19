Nashville and Chattanooga have been selected to receive funding via a Bloomberg Philanthropies housing initiative.
The cities are set to receive between $450,000 and $750,000, respectively, to pilot projects tackling the housing shortfall.
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